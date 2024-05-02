今年獲得台南市勞工模範母親的鄭玉娟，在美容業深耕30餘年，技術精湛，多次受邀擔任世界盃美甲總評審長，過去擔任台南市文化創意美學職業工會理事長期間，帶領工會志工舉辦多場義剪，對內持家有道、教子有方，長女林筑婷跟著母親腳步入行，並接棒投身公益，廣受鄰里稱許。

鄭玉娟投入美容業超過30年，以前她在美容相關工會擔任要職時，經常與台南市政府勞工局共同完成多場義剪活動，並且捐款予以做工行善團為弱勢勞工修繕房屋，並多次送餐至施工現場慰勞志工，對外熱心參與公益，對內也不忘照顧家庭。

育有1男2女的她，女兒們都和媽媽一樣走上美容美髮業，長女林筑婷目前是台南市文化創意美學職業工會理事長，2年前當選台南市模範勞工，次女林育慈現任台南市美髮及美容美體業產業工會理事長，5年前也曾獲選台南市模範勞工，表現都相當出色。

鄭玉娟說，身為職業婦女，不管在職場和家庭都努力付出，教養子女要有責任感，她與子女一起不斷精進成長，並將工會夥伴視為自己的孩子，鼓勵一起學習成長。

市府勞工局長王鑫基表示，勞工模範母親選拔，主要是選出在工作崗位以及家庭間努力付出，或是教養子女有成讓子女在工作上表現出色的媽媽們，感謝勞工母親偉大付出，不僅教子有方，堪為慈母典範，有些母親積極參與各項公益活動回饋社會，都是值得學習的好榜樣。