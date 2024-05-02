據7-11內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

全家去年推出自有甜點品牌minimore，帶動112年甜點業績爆發性成長超過5成，更靠著聯名策略累積高聲量。（全家提供／朱世凱台北傳真）

全家minimore「脆皮泡芙」外皮酥脆內餡濃郁，創下7秒賣一顆、半年推8種口味的紀錄，另「千層蛋糕」、「餅乾三明治」等也均是熱銷商品。（全家提供／朱世凱台北傳真）

超商看好台灣甜點市場產值飆破150億元，不只有全家去年推出自有品牌minimore，萊爾富日前也設立全新甜點品牌「Hi sweeti」，今（2日）7-11也宣布，從今年5月起推出自有甜點品牌「LADEARS」，8款手工甜點全新包裝登場，標榜用親民的價格也能享有高質感的食慾享受。

據7-11內部觀察，超商手工甜點去年成長逾5成，其中又以杯裝甜點、塔皮、生乳包等類別顯著成長逾7成。鎖定21至40歲女性客群，自今年5月起推出全新甜點品牌「LADEARS」，強調個人專屬獨處享用甜食的幸福療癒感，並以「淺嚐一份甜，療癒每一天」為標語，將「西式冷藏甜點」作為開發主軸，未來甜點品牌將不定期推出蛋糕、杯裝甜點、塔類、西式小點等新品。

「LADEARS」甜點即日起於全台逾6900家7-11門市販售，42元起的親民價即能享用高質感甜食，首波8款全新包裝登場，包括「芋泥生乳捲」嚴選檳榔心芋泥內餡，口感綿密帶有顆粒，拌入法國肯迪雅鮮奶油，乳香清爽不膩，獨特6字捲法巧妙與柔軟蛋糕體結合，品嚐豐富口感層次；「黑森林蛋糕」選用比利時巧克力製成香濃柔軟戚風蛋糕體，拌入櫻桃巧克力鮮奶油內餡，佐以巧克力碎片點綴，完美傳遞濃郁綿密滋味，宛如味蕾於舌尖演奏一場交響樂；「法式檸檬塔」嚴選在地屏東檸檬，搭配酥脆塔皮奶香濃郁，佐以進口鮮奶油製作檸檬餡，雙餡出擊酸甜均衡。

全家研發甜點近20年資歷，為目前唯一擁有自營甜點專業產線的便利商店，並於112年創便利商店之先，推出甜點品牌「minimore」，透過「定番商品精進」、「日本專業技術」與「創新聯名口味」三大策略，帶動112年甜點業績爆發性成長超過5成。全家至今已推出百款以上甜點，其中「脆皮泡芙」外皮酥脆內餡濃郁，創下7秒賣一顆、半年推8種口味的紀錄；不僅如此，「全家」觀察日本甜點市場流行趨勢，持續研發多樣化甜點型態，如長銷商品「千層蛋糕」、日本全家銷售千萬顆的「餅乾三明治」等，更與台酒、再睡5分鐘等知名品牌推出多款限定商品。

近期為迎接夏日，再攜百萬YouTuber滴妹的手搖品牌「再睡5分鐘」打造「鐵觀音生巧冰冰包」，以Q彈外皮包覆濃郁鐵觀音內餡，再搭生巧克力豐富層次；「日安紅羅馬雙餡包」則用茶香羅馬麵包體融合紅茶鮮奶油及紅茶卡士達，完美交織茶香奶香，搭Let’s Cafe指定飲品享半價。