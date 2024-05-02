04034花蓮強震，花蓮觀光成「慘業」，等到震後1個月，行政院院會今通過振興觀光方案，其中提供花東住宿平日每房1000元、假日500元補助不等。不過卻引地方觀光業群起炸鍋；花蓮縣觀光產業理事長陳義豐怒批觀光署一意孤行，「花蓮列災區，應該集中火力救花蓮」，卻冷漠不聽災區心聲，強調若沒獲得善意回應，520前要和觀光產業界北上抗議。

陳義豐說，「花蓮觀光產業與旅宿業都炸鍋了」，剛剛接到外縣市旅行業者，同業議論紛紛與關心，質疑為什麼把台東納入補助，根本是錯誤政策。

他說，行政院只有把花蓮列入地震災區，花蓮產業界哀鴻遍野，補助該是以花蓮為主，方案就是業者「救命錢」，應該要全力集中火力來救花蓮。經濟部目前所有振興方案，包括夜市、商圈消費券，陸續5月底啟動，這次住宿補助如果給到7月1日才正式開始，業者已經撐不下，行政效率真的太慢了。他也想請問賴準總統，「這樣的行政效率你可以接受嗎？」

陳義豐說，現在市區好幾棟大樓被震倒在拆，昨晚還有餘震，全縣旅宿到7月最高住房率只剩下7％，台東一棟房子都沒有倒，4、5月住宿率都還有3、4成，7月熱氣球更是一房難求，振興的錢憑什麼要給台東？據說宜蘭也在爭取？

他也不滿，上週北上與觀光數談及補助方案，希望行政院相關補助以花蓮優先，沒有其他縣市，但觀光署一意孤行，非常冷漠無情，如果沒有獲得善意回應，要在520前帶業者北上抗議。

下午得知振興方案也把台東納入，花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡坦言「打擊很大」，一直向中央呼籲振興能夠聚焦花蓮，而且補助方案還是7月1日暑假才開始。

她說，縣內旅宿震後平均每天住宿率僅3％，台東還有2、30％，是10倍以上的差距，中央堅持納入台東，到底有多少花蓮業者能透過振興方案獲得實質幫助，是不是能夠負擔營運成本都是問題，這個方案對花蓮業者傷害太大，懇請中央思考，怎麼讓花蓮旅館繼續活下去，實質幫助關花蓮觀光產業！

交通部表示，祭出補助住宿花蓮及台東合法旅宿，花蓮周一至周四入住每房補助1000元，周五至周日入住每房補助500元；台東周一至周四入住每房補助1000元。至於團體旅遊補助措施，旅行業辦理2天1夜以上旅遊團（放假日不超過1日），每團20人以上，入住於花蓮最高補助2萬元，入住台東最高補助1.5萬元；每家旅行社最多申請5團，預計7月1日上路，一路到9月底，為期3個月。