寶可夢首間官方直營店鋪「台北寶可夢中心」開幕至今將滿半年，吸引不少粉絲前往朝聖，不過有網友發現，台北寶可夢中心近日開出起薪34400元以上、具備日文能力的「門市主管」1至2人職缺，消息曝光後引發議，許多網友紛紛感嘆起薪跟著日圓一起貶值了。不過截至發稿時間，台北寶可夢中心已經關閉職缺需求。

「寶可夢台灣股份有限公司」近日在人力銀行開出「門市主管（組長）」1至2人職缺，月薪34400元以上，固定或變動薪資依個人資歷或績效而異，要求具有零售業、服務業、門市賣場等經驗，具備管理職位經驗，負責店鋪人事管理、教育訓練、招募管理、勞務管理等職能，還須具備日文為主、英文為輔的能力，另外得準備日文履歷以應對日文面試。

對此，臉書粉專「南瓜博士的寶可夢研究所」分享職缺消息後，許多網友紛紛回應，「看完這待遇之後我決定加入火箭隊」、「要會日文又是門市主管，然後起薪才34K起跳，好符合台灣人文風情呀～」、「突然覺得火箭隊是良心企業」、「日幣貶值有感」、「日幣貶成這樣，薪水給少一點也是很合理的事情」。

值得注意的是，雖然此職缺被不少人詬病低薪，但仍有6至10人前往應徵，目前寶可夢台灣股份有限公司已經關閉職缺需求，無法確認是否已經徵得需要的門市主管人才。