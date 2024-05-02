「長榮航空城市觀光馬拉松」將於10月27日在總統府前盛大開跑，即日起正式開放報名，組別包含全程馬拉松、半程馬拉松、10公里和3公里，共24,000個名額。為鼓勵跑者突破成績、挑戰自我，今年賽事獎勵再加碼，除了調高全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金、加贈台灣馬拉松選手全馬組男女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張。

今年長榮航空邀請休士頓知名街頭塗鴉藝術家GONZO247設計賽事主視覺，GONZO247以自己多次搭乘長榮航空訪台經驗，以及去年親臨賽事現場的感受作為靈感來源，將跑者能在賽道上看到的台北地標及休士頓的知名地標展現於創作中，而圓弧波浪狀橋樑以及奔跑中的跑者代表長榮航空串起了休士頓與台北間的交流，看到期待更多海外跑者搭乘長榮航空前來參加馬拉松。

長榮航空城市觀光馬拉松臉書粉絲專頁「長榮航空懂跑部」推出的「懂跑訓練班」，今年由NRC教練吳信和、李智群、好運跑班教練陳盛琦、萌少女跑跑班教練陳雅芬開課，開課地點有台北、新北、桃園、新竹等地，並提供10K、半程及全程馬拉松3種課程，帶領跑者從賽前訓練到賽事當天的補給規劃，同時還有許多報名福利，「懂跑訓練班」提供全方位支援，幫助跑者順利完賽，掌握更多即時訊息請加入「長榮航空懂跑部」粉專。

為打造綠色馬拉松及淨零碳排的目標，長榮航空城市觀光馬拉松持續推動賽事電子化無紙作業，提供官網查詢及電子成績證明；並邀請國際知名運動品牌NIKE採用環保纖維材質，為跑者設計「抹茶綠」賽衣；全程馬拉松專屬的長榮空廚完賽餐點則選用可被分解材質的植纖餐盒盛裝；同時更使用台灣第一台國產純電休旅車納智捷n7作為大會前導車，減輕環境負擔，實踐環保作為，長榮航空與跑者們一同為地球永續共同努力。

為鼓勵跑者踴躍報名，長榮航空調升全程及半程馬拉松男、女冠軍獎金，加贈台灣馬拉松選手全程馬拉松組男、女冠軍全球不限航點經濟艙機票一張，還送出獨家的專屬好「哩」，參賽者不限組別每跑1公里，長榮航空就送無限萬哩遊100哩，最高可享4,200哩的哩程回饋。同時準備了歐美澳和亞洲區國際線不限航點機票共10張、立榮航空國內線機票共20張，以及由長汎假期所提供的五萬元抵用券1名，讓參賽者抽獎！還有長榮航空國際線機票折扣碼及樂e購專館8折等超多優惠。

長榮航空與雄獅旅遊、東南旅遊、長汎假期、福泰旅遊、航向世界旅遊等旅行社共同合作，結合旅遊及體育資源，精選國外知名賽事，打造「長榮航空世界跑」，邀請跑者一起跑向全世界，如紐約馬拉松、柏林馬拉松、北海道馬拉松、富士山馬拉松、黃金海岸馬拉松、波士頓馬拉松等，根據不同的城市，為跑者量身打造團體旅遊或自由行的路跑產品，讓跑者可以搭乘長榮航空安心出國比賽，同時也能更輕鬆挑戰世界各大馬拉松賽事。