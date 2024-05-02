大陸新生代女星趙露思近年以多部夯劇《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》爆紅，她也斜槓當老闆，開了一間甜點小店「RoooSytime」，店如她一樣可愛，吸引大票粉絲朝聖打卡。最近網路上出現仿冒趙露思甜點店的品牌，有消費者受騙，「RoooSytime」迅速發聲澄清，趙露思本人也在留言區道歉，讓粉絲超心疼。

趙露思成立的甜點品牌「RoooSytime」因為可愛風，加上老闆的藝人光環，開幕不久便吸引許多人前往朝聖；但近期小紅書上出現一間神似「RoooSytime」的甜點店，品牌LOGO極為相似外，粉絲數量甚至比較高，導致不少人誤以為那才是趙露思開的店。

趙露思的甜點小店遭盜用，品牌急忙發聲打假，趙露思本人也在底下道歉，讓粉絲超心疼。（圖／摘自RoooSytime小紅書）

「RoooSytime」昨（1）日急忙發出聲明澄清，表示小紅書上的「Rosychat」不是趙露思本人甜點店，請粉絲不要購買非官方生產的食品，且有被騙的消費者得知是仿冒店家也無法退款和退貨。沒想到趙露思本人也在底下說「對不起」，讓萬千粉絲心疼，還留言安慰她，「妳別對不起，不關妳的事」、「好心疼，不是妳的錯啊」、「不關妳事，妳不用道歉的」。

據悉，有知情人士在聲名下透露，冒用「RoooSytime」的甜點店是前店員經營，對方離職後不歸還官方社群帳號，更偷偷去註冊「RosyWylie」和「RosyChat」的商標，在小紅書上賣東西，以「Rosychat」帳號到處騙錢，還用趙露思名義賣東西。