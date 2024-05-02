今（2日）上午9時14分許，國道3號北向39公里中和路段發生一起追撞事故，一輛白色奧迪行駛內側車道疑因未保持行車安全距離撞擊前方黑色BMW肇事，現場無人員傷亡，現場事故於9時33分排除，各車駕駛無飲酒情形。
國道第六大隊呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新臺幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。
今（2日）上午9時14分許，國道3號北向39公里中和路段發生一起追撞事故，一輛白色奧迪行駛內側車道疑因未保持行車安全距離撞擊前方黑色BMW肇事，現場無人員傷亡，現場事故於9時33分排除，各車駕駛無飲酒情形。
國道第六大隊呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新臺幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。
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