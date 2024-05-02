台達電今天下午舉行法說會，新一代AI伺服器引爆液冷散熱需求，吸引國內外電源及散熱廠投入，台達電深耕電源及散熱多年，台達液冷散熱進度成為今天法人關注焦點。

鄭平表示，以往我們在伺服器都是氣冷散熱，現在AI伺服器大部分還是氣冷散熱，但新一代功率更大的AI伺服器開始採用液冷散熱，包括板子及機櫃都開始採用液冷，台達從很多年前就開始做液冷散熱，液冷散熱產品線包括：3D VC、CDU、分歧管、水冷板及冰水主機等，目前正與客戶合作開發中，相較其他散熱同業，我們在客戶端都居於領先地位，液冷散熱產品預計今年下半年開始量產，明年大量出貨，在下一代AI伺服器液冷散熱，我們會有很高的市佔率。

受到傳統淡季影響，台達電第1季合併營收為912.98億元，年減1.68%，為歷年同期次高，營業毛利為269.49億元，年增5.4%，合併毛利率為29.52%，年增1.99個百分點，營業淨利為73.95億元，年減12.04%，營業淨利率為8.1%，年減0.95個百分點，稅前盈餘為87.65億元，年減11.99%，稅後盈餘為57.64億元，年減16.55%，為109年第1季以來單季新低，每股盈餘為2.22元。

展望第2季，台達電董事長海英俊表示，第2季會比第1季好很多，上半年會比去年同期好，下半年會比上半年好。

儘管近期電動車市況不佳，海英俊表示，雖然有些電動車賣得不好，但電動車還是會成長，預估今年電動車營收還是會成長20%到30%，並可望維持獲利。