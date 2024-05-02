郎祖筠和弟弟郎祖明共創的春河劇團，今（2）日舉行舞台劇《把我娶回家》彩排記者會，該劇由郎祖筠與曾冠東擔任導演，由郭子乾、王琄、楊千霈、法比歐、蕭志瑋主演，以「冥婚」為創作基礎，融合「異國戀」的文化差異、「人鬼戀」的價值差異，演出爆笑又溫馨療癒的家庭喜劇。

劇場2019年受到疫情重創，好不容易捱過低谷，後疫情以為票房能夠回穩，但導演郎祖筠表示今年劇場界的票房都很慘淡，嘆說疫情後票房恢復得沒那麼好，「台北的票房差強人意，其他地方賣得很慢，去年（票房）還可以，但今年開始我們這幾個友團，尤其到三月（賣票）都沒有在動，很緊張。」

郎祖筠認為社會氛圍、物價上漲都會影響到票房，「我想後來也發生很多事情，很多人心情多多少少都受影響。現在我們每天睡覺一震、兩震（地震）的，進劇場地震怎麼辦？」雖然票房上還有劇團基本盤，但基本盤也不可能全部都來，「今年對所有劇團來講，除非是已經很賣座的舊作，不然都很辛苦。」

《把我娶回家》彩排照。（春河劇團提供）

劇團執行長郎祖明也直言，不可能再回到2019年前的盛況，「跟疫情前比，大概掉了至少3成，滿多的，要恢復不容易了。」他也分析影響票房的原因，很重要的一點是後疫情有很多國外商演來台，瓜分市場；另現在預算有限，大家通常都會選擇出國，再者疫情改變很多人的娛樂選擇，分眾越來越嚴重，「年輕人喜歡脫口秀，對這種家庭、愛的題材不見得喜歡。娛樂的選擇還有OTT串流，劇場的話也有音樂劇，分眾很厲害，我們這種傳統舞台劇，估計今年不會太好。」

劇團執行長郎祖明認為劇團必須轉型，從成本考量可以先縮減製作規模，圖為《把我娶回家》彩排照。（春河劇團提供）

他也提到劇團必須要轉型，從成本考量的話會先縮小舞台劇規模，「把製作縮小，看看網路上怎麼發展，從YT去學習，不限定在舞台上發展，再來做不一樣類型、模式。」《把我娶回家》將於北中南展開巡演，5月3日至5日台北城市舞台演出；5月18日新竹文化局演藝廳演出，其他表演資訊請洽Tix Fun售票系統。