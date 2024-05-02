南科說，積體電路產業受惠HPC與AI應用的強勁需求，再加上先進製程貢獻營收等利多，今年1到2月的營業額為2,265.62億元，較112年同期成長10.66％；光電產業占大宗的面板產業，受惠大尺寸面板價格回穩，帶動產業表現轉佳，本期營業額為270.60億元，較112年同期成長17.81％。

南科管理局轄下的園區，電腦及周邊產業隨伺服器，庫存調整告一段落，AI伺服器出貨量起飛成長，本期營業額60.54億元，較112年同期成長453.90％；通訊產業受惠全球低軌衛星技術規範日益成熟，營運商開始正式大量發射衛星，本期營業額為48.44億元，較112年同期成長83.42％。

精密機械產業受惠晶圓代工廠全球擴廠趨勢，帶動精密設備廠商營收成長，本期營業額為73.04億元，較112年同期成長27.58％；生物技術產業受惠產業逐步擺脫疫情影響，疫苗製藥及醫療器材營運皆呈穩健成長，本期營業額19.29億元，較112年同期成長17.86％。

南科說，展望113年，由於產業已逐步走出循環低谷，園區六大產業回溫復甦，預期南科113年全年營業額將可穩健成長，續創新高。