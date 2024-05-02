在北市經營診所的陳姓醫師涉嫌長期開具不實處方箋，詐領大量第四級管制藥品安眠藥史蒂諾斯，並轉賣牟利，2年不法獲利約新台幣2000萬元，涉犯毒品罪、醫師法、刑法業務登載不實等罪嫌，台北地檢署2日指揮調查局台北市調查處、台北市警中山分局兵分6路搜索診所及陳男等人住處，並約談陳男及診所員工5人到案。

警調獲報，具有醫師資格的陳姓男子，在台北市經營診所，自2019年起至2021年，涉嫌指示不具醫師資格的兒女，以及另位具有醫師資格的郭姓男子，開具不實處方箋，與某家藥局配合領取第四級管制藥品安眠藥史蒂諾斯（Stilnox），轉賣給民眾牟利。涉犯《毒品危害防制條例》第4條第4項、《醫師法》28條、《刑法》第215條業務登載不實等罪嫌。

台北市衛生局接獲檢舉後，移請檢警調查，警調查出，陳男等人每個月開具的不實處方箋數量約為數百張，2年來不法所得高達2000萬元。

依據《毒品危害防制條例》第4條第4項規定，製造、運輸、販賣第四級毒品者，可以處5年以上、12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以下罰金。《醫師法》第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上、150萬元以下罰金。