樂天桃猿老將林智平在上月27日與台鋼雄鷹的比賽中，與葉保弟發生衝撞提前傷退，經過檢查為左膝內側副韌帶撕裂，保守預計要休養2個月，受傷後等待消腫時他心中曾閃過最壞打算，好在檢查出來結果比預期樂觀，「接下來就是好好復健，希望能夠趕快回來。」

3局上葉保弟揮空遭到三振，跑向一壘時與一壘手林智平發生碰撞，倒地後露出痛苦表情，最後被防護員背下場接受治療。

回想當下發生衝撞的時候，林智平只覺得很痛，也苦笑說自己的左腳幾乎每年都有傷，「球迷就開玩笑說，你的左腳應該很痛，當下我也會想怎麼又發生這種事。」

撞傷後必須要等左膝消腫後才能到醫院檢查，林智平坦言當下腦中曾閃過最壞的念頭，「想說是不是差不多了，是不是又要重新準備球季，還好檢查後結果是樂觀的。」

受傷不到1週時間，林智平在昨天就可以不需要撐拐杖，今天可以自行行走，「算是好滿快的，接下來就是靠吃一些保健食品跟復健，希望可以盡快復原。」

林智平預計下週一到醫院回診，接下來就會有比較明確時間點，而他也不想浪費這段時間，將到嘉義二軍基地報到展開復健路。對於這次場上的意外，林智平不責備任何人，「現在比賽每個play都很重要，不能說誰對誰錯，都會想要盡快抓下出局數。」