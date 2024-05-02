奧迪轎車駕駛行駛內側車道，疑因未保持行車安全距離，前方BMW轎車車尾慘遭撞擊。（國道警察局提供）

國道3號北向39公里中和路段今（2）日上午9點多發生一起事故，奧迪轎車駕駛行駛內側車道，疑因未保持行車安全距離，撞擊前方BMW轎車，還好未造成無人員傷亡，國道警方迅速排除事故，2車駕駛則無酒駕。

國道警方呼籲，行駛高速公路最常見的肇事原因就是未保持安全距離，除處罰3千至6千元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。尤其天候不佳更要「安全距離保持好，養足精神上國道」，遵守速限，避免事故發生。