交往中的男女想進入到人生的下一個階段，怎麼求婚是一件很重要的事情，求婚戒指到底應不應該先買好也讓不少人困擾。一名網友發現，有人求婚前就直接買了30萬的T牌鑽戒，結果最後以失敗收場，瞬間引起討論，不少人建議現在可以先租戒指，等成功後再帶另一半去挑款式就好了。

鄉民「linx210145」今（2）日在PTT女板表示，發現其他板有人正在出售T牌鑽戒，賣家稱當時是為了跟女友求婚才購買的，可惜最後沒有成功，因此想出售給有緣人，但原PO認為能買得起30萬鑽戒的高端男性應該大家搶著要才對，沒想到居然會求婚失敗，「我當初結婚買幾萬的而已，想問問大家當時候都買多少的鑽戒，或是收到多少價格的呢？」

不少人直呼「現在可以用租的」、「不是都有確定要結婚才會買鑽戒嗎？如果還要拿出鑽戒求婚那就是對你們的感情進展有誤判」、「求婚戒和鑽戒分開買吧」、「建議用租的，成功再去買，失敗就算了」。

也有人分享「我用雞肉飯就搞定了，給你參考」、「當年我去玩具店買一顆跟拳頭一樣大的鑽石塑膠戒指求婚成功」、「老公先買1000的假鑽求婚，成功才一起去挑真的」、「我當年直接帶老婆去現場，上限也大概30萬，讓她自選」。