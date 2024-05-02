台北市衛生局抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，2日公布檢驗結果共9件產品不符規定，「蝶豆花」占4件。（台北市衛生局提供／劉瑋晴台北傳真）

台北市衛生局針對超市、賣場、茶行、飲料店、餐飲店等處，抽驗茶葉及花草茶檢驗殘留農藥，2日公布檢驗結果共9件產品不符規定，包含「蝶豆花」4件、「玫瑰花」3件、「洋甘菊」及「薰衣草」各1件，其中象泰泰手工泰式奶茶萬華店及8％ ice CAFÉ民權店皆驗出蝶豆花超標。

衛生局共抽驗51件產品，其中9件產品分別檢出1至5項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，皆已通知販售商立即下架上述不符規定之產品 。其中「薰衣草」、「大馬士革玫瑰花茶」及「洋甘菊花茶」違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款之規定，依同法第44條第1項第2款，處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，另「粉紅玫瑰」、「乾燥蝶豆花20G」及「紫玫瑰花」因無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

依農業部公告，上述產品檢出之殘留農藥殺菌劑貝芬替、亞賜圃、得克利及三泰隆；殺蟲劑亞滅培、賽滅寧、芬普尼、益達胺、裕必松、第滅寧、歐滅松、畢芬寧、三落松及陶斯松，均為合法登記並領有許可證之農藥，核准使用於限定類別農作物，但其殘留農藥含量應符合「農藥殘留容許量標準」。

衛生局呼籲，食品安全首重源頭把關，進口茶商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品之來源憑證，以利進行產品溯源管理。