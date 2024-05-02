陳姓男子透過網路廣告加入股票投資群組，在理財專員的鼓吹下，將退休金2百餘萬盡數投入操作，眼見每天獲利豐厚，想領取紅利，對方卻表示需再投入7百萬元才能領取款項，把陳男嚇壞才驚覺是詐騙。桃園警方獲報，埋伏成功逮人。

桃園警分局中路派出所獲報，陳姓男子疑似遭騙，員警確認其已遭詐騙，立即組成專案小組與其合作進行查緝，31歲黃姓車手與陳男約定在路旁交款，員警為防止其竄逃，已事先於周邊佈下天羅地網，警員惠譯賢偽裝被害人親友，藉口要借機車鑰匙靠近黃男，趁其不備動手將其制伏。與黃男一同前來，負責監視的29歲周男見黃男被捕，假裝路人甲從旁經過並準備以手機回報，卻不知行蹤早已被員警鎖定，訊息來不及傳出即遭員警壓制。

期間周男想伸手進背袋中，立即遭員警控制，事後於背袋發現一把彈簧刀，周男辯稱是用來防身。經瞭解兩人均係透過網路求職被指派來收錢，對於案情完全不清楚，全案依法移請偵辦。

警方呼籲民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證之不實訊息，以免成為詐騙受害人。