經TMMLU＋實測，台智雲FFM-Llama3-70B於繁中LLM中，表現首次超越GPT 4.0。

FFM模型家族中的FFM-Mixtral-8x7B、FFM-Mistral-7B、FFM-Llama2-v2和FFM-Llama3-8B，整體評分則超越GPT 3.5，確立台智雲在繁中LLM模型的領導地位。

透過新增支援函式呼叫（Function Calling）功能，能快速串接如Google map、搜尋引擎、交通訂票、即時金融股價查詢等外部應用，讓開發者輕鬆強化模型能力，加速商業應用的全面開發，亦成為唯一擁有此功能的繁中LLM。

AFS ModelSpace提供企業多種開源大語言模型、自動化工具和管理服務。最新釋出的FFM-Llama3（8B、70B）、FFM-Mistral、Code Llama、TAIDE等開源基礎模型，讓使用者簡化管理程序，可直接推論使用和快速切換模型。新增的「Public Mode」API計費模式，採token用量計費，大幅減少中低使用量企業的成本與時間。

台智雲技術長陳忠誠於今日舉辦的台智雲GenAI 線上技術論壇中分享，台智雲聚焦提供企業所需的生成式AI，包含AIHPC高速運算力、可信賴的繁中大語言模型、No-code平台，從雲端到地端，都能有效協助解決企業的各式成本、時間、人力、資安等多面向考量，並且會持續支援優秀的開源模型，提供企業最完整、最佳的解決方案。

秀傳醫療體系醫療資訊副院長劉立則分享台智雲AFS服務指出，透過Function Calling功能，結構化輸出高品質病歷摘要和報告，再由GenAI進行推理分析，提供診斷建議參考，能有效減輕醫護工作量。