輔信（2405）旗下暄達醫學近日赴英國倫敦參加歐洲傷口管理協會European Wound Management Association（EWMA），加深於英國市場耕耘力道 。

作為歐洲傷口管理議題最重要的盛會之一，EWMA每年都匯聚來自歐洲各地的專業傷口護理人員和組織，以及眾多領域專家出席。除了透過多場研討會交流最新趨勢及資源，現場還將展示創新護理產品。暄達醫學的負壓傷口治療系統及交替式壓力氣墊床亦將會於展中亮相，為觀展者展示最前沿的傷口管理應用。

暄達醫學致力於歐洲市場，積極開拓業務。公司在此市場上專注於傷口預防與護理方案的推動，目前兩大主力產品方案均已通過歐盟醫療認證。負壓傷口治療系統通過歐盟醫療器材指令（EU MDD Class IIb），交替式壓力氣墊床更是台灣首家取得歐盟醫療器材法規（EU MDR Class IIa）的醫材廠。

暄達醫學旗下英國子公司今年將進一步強化在地服務，提升物流作業效率與品質，讓暄達醫學的產品造福更多需要的患者同時，也推進其營運成長動能。

全球高齡化趨勢下，慢性病帶來的傷口照護需求逐年增加，高齡人口常見的糖尿病易造成傷口癒合困難，單歐洲地區便有約6,000萬名的糖尿病患者。此外，手術傷口也一直是負壓傷口治療系統的應用領域，推動市場穩步成長。

暄達醫學VT系列負壓傷口治療系統提供穩定的負壓技術、可調節的負壓值設定、多樣的敷料與集液罐尺寸，可因應不同的傷口類型及照護階段提供相應的機種及配件。此外，暄達醫學也開發出單一患者專用的拋棄式機型，可依需求選擇不同運作天數的系統，提供更衛生、便利的照護方案。