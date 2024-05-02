據統計，今天股價收盤創上市櫃來新高的個股有永信建、瑞儀、矽格、華友聯、皇昌、華固、綠意、潤弘、晶悅、五福、新產、德律、太普高、欣陸、聯上、方土霖、南寶、富宇、坤悅、亞昕、元大期、達麗、新潤、富旺、晉泰、尼得科超眾、光聖、泰金-KY、群翊、至上、宏全、三發地產等32檔。

其中，以傳產股居大宗，並以建材營造股為最多，包括華友聯、皇昌、華固、潤弘、欣陸、達麗、三發地產、綠意、晶悅、聯上、富宇、坤悅、亞昕、永信建、新潤、富旺等16檔、占半數。