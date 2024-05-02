據統計，今天股價收盤創上市櫃來新高的個股有永信建、瑞儀、矽格、華友聯、皇昌、華固、綠意、潤弘、晶悅、五福、新產、德律、太普高、欣陸、聯上、方土霖、南寶、富宇、坤悅、亞昕、元大期、達麗、新潤、富旺、晉泰、尼得科超眾、光聖、泰金-KY、群翊、至上、宏全、三發地產等32檔。
其中，以傳產股居大宗，並以建材營造股為最多，包括華友聯、皇昌、華固、潤弘、欣陸、達麗、三發地產、綠意、晶悅、聯上、富宇、坤悅、亞昕、永信建、新潤、富旺等16檔、占半數。
台股今（2）日收盤大跌174點，收在20,222點，跌破月線支撐，但擁有大都更時代及高殖利率雙重題材永信建（5508）價量同步創歷史新高，股價收漲停225.5元，攜手瑞儀等共32檔上市櫃股價齊步攻頂。
據統計，今天股價收盤創上市櫃來新高的個股有永信建、瑞儀、矽格、華友聯、皇昌、華固、綠意、潤弘、晶悅、五福、新產、德律、太普高、欣陸、聯上、方土霖、南寶、富宇、坤悅、亞昕、元大期、達麗、新潤、富旺、晉泰、尼得科超眾、光聖、泰金-KY、群翊、至上、宏全、三發地產等32檔。
其中，以傳產股居大宗，並以建材營造股為最多，包括華友聯、皇昌、華固、潤弘、欣陸、達麗、三發地產、綠意、晶悅、聯上、富宇、坤悅、亞昕、永信建、新潤、富旺等16檔、占半數。
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