據中共官媒報導，5月1日在廣東梅州市梅大高速茶陽路段發生塌方災害，截至2日下午15時30分，死傷人數已增至48人死亡與、30人受傷。業內人士稱，按坍塌的體來看，塌陷事故不是瞬間形成，此前或有災害徵兆。

《新華社》報導，5月1日淩晨2時10分，梅大高速往福建方向大埔路段附近發生高速公路路面塌方災害。至5月2日5時30分，已發現至少23輛車陷落，隨著搶救工作進行，死亡人數不斷升高，目前已達48死30傷。

據網友拍攝的視頻顯示，梅大高速事發路段發生坍塌後，很多輛車掉落，還有車輛起火，路面坍塌出現了一個大坑，落差很大。記者注意到，此次梅大高速路面坍塌事故發生前，當地曾出現持續暴雨天氣。

報導說，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率有關部門趕赴現場指導救援處置工作。

《澎湃新聞》報導稱，該高速公路運營管理單位表示，今年汛期來臨前，他們已經對梅大高速的邊溝、高邊坡等重點隱患區域開展集中排查，在日常管理過程中還使用了無人機、視頻巡檢、邊坡預警系統等智慧監測設備。今年4月底，梅大高速剛剛完成汛期高速公路邊坡安全隱患排查。

雖然如此，下一場大雨後仍然造成令人震驚的災害。多名公路專家和資深業內人士指出，發生坍塌的正是維護高速公路路基穩定的邊坡，按照坍塌的體量來看，塌陷事故應該不是瞬間形成，此前或有災害徵兆。

報導說，梅大高速被譽為「粵東風景長廊」，去年也曾發生邊坡崩塌斷路事故。2023年4月1日，受持續強降雨影響，梅大高速往大埔方向K55+690處的高陡邊坡在暴雨狀態下也曾發生崩塌性塌方。

根據《南方日報》報導，當時，受持續強降雨影響，該路段發生邊坡崩塌自然災害，造成該路段雙向交通中斷，但無人員傷亡。直至5月9日24時，該路段才全線恢復通行。

《新京報》指出，當地今年4月降雨量較往年偏多325%，氣象台已多次提醒注意防範地質災害。根據官方此前公佈的資訊顯示，梅大高速公路整體位於粵東北剝蝕丘陵區，此次出現的滑坡正是剝蝕丘陵地貌區域常見的地質災害之一。公路行業業內人士指出，由於這樣的剝蝕丘陵區土壤厚度不均勻，一些山坡處的土壤較薄，不利於植物根系發育，水土保持能力較差。另外，由於丘陵地區坡度較大，水流速度較快，也會加劇水土流失。