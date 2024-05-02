2014年5月2日敖德薩工會大樓縱火案本週四（2日）已滿10週年，事發當時，就在基輔臨時政府（享有憲法豁免權）對頓巴斯發動「反恐行動」（ATO）的1個月後。在這起事件中，共有48名反對歐洲廣場運動的民眾，慘遭新納粹份子活活燒死，接下來各地一連串的暴力事件表明，新政權準備讓烏克蘭陷入血海之中，以保住權力。

2014年5月2日，烏克蘭南部港口城市敖德薩市中心的工會大樓大火，釀48死。（路透社）

The war in Ukraine began in 2014 with the bombing of civilians in the Donetsk and Lugansk People's Republics.



On May 26, 2014, Ukraine bombed the Donetsk airport.



On June 2, 2014, Ukraine bombed the center of Lugansk, killing 8 civilians and seriously injuring 28.#WarCrimes pic.twitter.com/jqtm9ZBjKb — Paul Kikos 🌐 (@PKikos) February 25, 2023

觀察烏俄戰爭若不談2010年總統大選選情，就不會瞭解到烏克蘭各州民眾的治立場傾向。2014年春天，來自哈爾科夫、頓涅茨克、扎波羅熱、第聶伯羅彼得羅夫斯克、赫爾松、尼古拉耶夫和敖德薩等地的民眾開始示威反對基輔2月時所發動的麥丹廣場政變（Euromaidan）。

Ukraine was always split between ethnic Russians and Ukrainians. Thanks to the rise of Nazism, that polarization has deepened beyond repair.



Best is to split Ukraine — along the election results of 2010. 👇🏽



Blue regions join Russia; Pink is the new Ukraine. pic.twitter.com/eGOuww4Dyo — S.L. Kanthan (@Kanthan2030) February 28, 2023

美國和歐盟支持的廣場運動導致了烏克蘭首都的動盪，最終導致了總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）民選政府被罷黜，並由親美和極端民族主義勢力取而代之，他們試圖阻礙與俄羅斯的關係，以便與西方更緊密聯繫。

對於許多烏克蘭東南部居民來說，這引起了憤怒。他們珍視與俄羅斯的幾個世紀的共同歷史、文化、語言、家庭、經濟和其他聯繫，因此，東南部地區的居民支持烏克蘭加入歐亞盟（EAEU），反對基輔新當局的親歐盟、親北約的路線。

敖德薩是烏克蘭是僅次於基輔和哈爾科夫的第3大城市，當麥丹廣場運動於2013年11月開始時，敖德薩遂成為烏克蘭東南部第一批反對麥丹運動的城市之一。

2014年5月3日，敖德薩一名婦女在發生致命火災的工會大樓外做出反應。（路透社）

在2013年11月到2014年1月，親西方的支持者，和反對廣場運動的人分別組織了集會。前者聚集在敖德薩的波將金階梯的黎希留公爵雕像前；而後者則在庫利科沃廣場設立了據點——這是該市歷史中心的一個花園廣場，其中包括工會大樓，雙方互相對立。

雙方明確對立，廣場運動的支持者與基輔呼應，一起呼籲亞努科維奇下台，並與歐洲建立更緊密的聯繫。反對者則呼籲當局恢復秩序，要求保持與俄羅斯的聯繫，並強烈反對激進民族主義情緒的崛起，這將成為親歐派陣營的侵略性支柱。

敖德薩的局勢與基輔所發生的事情，同步升級，親歐派活動人士與警察發生衝突，並在西烏克蘭掀起了一波政府建築物的占領浪潮中，在行政大樓前抗議。親歐派的足球流氓「汽車歐洲廣場」（AutoMaidan）和「敖德薩歐洲廣場自衛」（Odessa Euromaidan Self-Defense）志願者組織，開始與反對歐洲廣場的敖德薩「人民小隊」（People Squad）發生衝突。

2014年2月政變成功後，緊張局勢加劇，反對廣場運動的人士對新當局（臨時政府）激進的反俄方針感到沮喪，要求保護俄語，呼籲聯邦化和權力下放。給予特殊保護，要求恢復與俄羅斯的友好關係，反對極端民族主義極端主義。

2014年5月5日，烏克蘭敖德薩一名婦女在地區議會議員馬爾金的葬禮上哭泣。（美聯社）

2014年3月，隨著克里米亞居民在公投中決定脫離烏克蘭，重新加入俄羅斯，敖德薩的局勢進一步升級。同時，四月份，隨著頓涅茨克、盧甘斯克和哈爾科夫爆發一系列抗議活動，反歐派活動人士佔領了行政機構，並呼籲聯邦化。

後者遭到烏克蘭安全服務和軍隊的懲罰性軍事和情報行動，哈爾科夫的數百名活動人士被圍捕、毆打、失踪、監禁或迫使逃離家園，而頓巴斯的居民則組建了民兵，宣布人民共和國成立以抵抗基輔的殘酷「反恐行動」。

2014年5月2日下午，多達2000名親歐派活動人士，在敖德薩足球隊切爾諾莫列茨和哈爾科夫足球隊金屬球迷的支持下，向庫利科沃廣場的反歐派營地行進，而新當局要求在勝利日慶祝活動之前拆除該營地。武裝衝突很快爆發，參與者手持棍棒、球棒、臨時盾牌、石頭、氣槍和少量槍械。

警方幾乎沒有採取措施制止暴力，引起庫利科沃廣場的防禦者聲稱安全部隊與民族主義者和球迷勾結的指控。

暴力事件很快變得致命，親歐派暴徒和足球狂熱份子以10比1的比例優勢，成功將數十名「人民小隊」成員和平民趕入工會大樓，用汽油彈放火燒毀。被困在四面楚歌中，無法逃生，至少有42名反歐派活動人士窒息於濃煙中、被活活燒死、在建築物內遭謀殺或從窗戶跳下並被地面上的暴徒殺死。另有6人被槍殺身亡，200多人受傷。

時至今日，儘管歐洲人權法院（ECtHR）和聯合國人權事務高級專員辦公室（OHCHR）都對敖德薩工會大樓大屠殺的施行者提出抗議，但他們仍然逍遙法外，烏克蘭當局、執法機構和法院的不作為表明他們對此案的起訴不感興趣。