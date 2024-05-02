女星小S（徐熙娣）2005年與老公許雅鈞結婚，育有3個女兒，其中二女兒Lily（許韶恩）擁有超齡的美貌，以及媲美超模的完美身材，讓她一舉一動都受到外界關注，近期也成為時尚界新寵兒，她近日不僅參與媒體拍攝，還趁空檔拍攝花絮影片，還原小S在《康熙來了》中的經典表情，搞笑畫面讓網友都笑翻。

Lily日前接受《JUKSY 街星》訪問，影片中主持人特地打扮蔡康永在《康熙來了》的經典造型，要求Lily模仿小S在家中的模樣，她先是興奮大喊「女兒們，媽媽回家啦〜」，等到沒人理小S時，小S就會立刻變臉崩潰，「怎麼沒有人，都不來迎接母親大人嗎？唉，現在小孩都這樣啊，眼裡都沒有媽媽了」，超戲劇化表現讓主持人驚呼：「蛤！徐熙娣在家都這樣喔？」

接著主持人問Lily是否能模仿小S在《康熙來了》的經典表情，從無辜嘟嘴到張嘴呆滯的疑惑表情，Lily幾乎都百分百還原，影片曝光後，立刻吸引大批粉絲留言，「學媽媽小S的聲音好像哦」、「Lily好可愛」、「可愛，喜歡小S女兒們」、「果然有遺傳媽媽的搞笑才能」。

事實上，Lily因出眾外型早就成為外界關注的焦點，先前還被網友認為撞臉林志玲，讓小S發文自虧「原來我只有兩個女兒啊，一個竟然是林志玲或大S的，我明明記得開了3次刀啊」，更引來林志玲本人回應「太美了，和你一樣」，可見Lily的美貌都受到大加讚賞。