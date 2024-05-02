民眾黨主席柯文哲在台北市長任內將京華城土地容積率從560％提高為840％，遭質疑圖利財團，台北地檢署今(2日)將柯文哲列他字案被告。前立委高嘉瑜指出京華城容積率解套2大關鍵時間點，一是當時的監委劉德勳讓容積率從392％到560％，二是柯文哲任內核定京華城原址細部計畫修訂案，核給20％容積獎勵，讓京華城容積率一口氣衝到史無前例的840％。高嘉瑜強調，其中的兩位關鍵人物就是柯文哲及時任副市長的彭振聲。

「嘉瑜早自7年前擔任北市議員時即高度關注本案，可以說是第一個察覺京華城案貓膩的議員，甚至還因此被京華城提告後獲不起訴處分！」高嘉瑜今(2日)在臉書發文提到，京華城容積率解套有兩大關鍵時間點，一是從392％到560％，靠當時監委劉德勳的糾正文，但當中疑點是，原監委已調查完成不同意560％容積率，卻被劉德勳接手翻盤逆轉成560％，事後還去京華城所屬的威京集團主席沈慶京創立的沈春池基金會當董事。

「劉德勳當時訪談報告支持560％容積率的黃大洲前，退休後也到京華城當董事！」高嘉瑜指出，這位馬英九所提名的監委劉德勳竟護航京華城，要求北市府應給560％容積率。她透露，京華城2011年1月以經營不善為由，要求560％容積率，被郝市府打槍，直到2015年4月，京華城23位股東聯合向監院陳情，指容積率僅392％有損他們權益，想不到在2015年12月劉德勳竟真的依京華城意見，糾正北市府應給京華城560％容積率。

高嘉瑜質疑，糾正市府文中竟完全採信前市長黃大洲、前副市長林欽榮、行政院政務委員張景森說詞？無視所有曾參與此案的公務員包括前都發局長邊泰明、資深副局長許阿雪及資深市府專業官員認定的392％。更何況，張景森、林欽榮在當年是都發局長，一個是科長，就連黃大洲也與京華城的關係密切，但劉竟都沒有命三人進行利益迴避，最後無端要求市府給京華城560％容積率。

高嘉瑜強調，後來更有其他監委爆料，劉德勳原來是承接上屆監委已完成調查報告、但尚未結案的京華城案續查，可是前屆監委完成的調查報告結論，明明就是支持北市府「不同意560％容積率」！而劉德勳竟「偷天換日」，未經《監察法》相關規定程序就逕自重新調查並提出糾正案，將調查結果大逆轉，「真的太大膽了！」

高嘉瑜直指，最誇張的是2017年5月4日，威京總部集團主席沈慶京作勢向股東鞠躬致歉，稱京華城因容積率長期遭到北市府錯誤解讀。但巧合的，就在當天下午，監委劉德勳竟也在監院委員會中臨時提案，表明要對台北市政府就京華城案提出質問，最終北市府沒能挺住壓力、棄守原則，令京華城最後不花一毛錢，就將容積率從392％提高到560％。

「京華城容積率從560％三級跳到840％，關鍵人物就是時任市長柯文哲及時任副市長彭振聲！」高嘉瑜踢爆，柯任內核定京華城原址細部計畫修訂案，核給20％容積獎勵，給予約5585坪容積樓地板面積，逾越上位法規容積率上限，遭監察院糾正。然而，柯市府為了給京華城獎勵容積，竟還巧立名目，增訂三項容積獎勵，讓京華城容積率一口氣衝到史無前例的840％。

高嘉瑜痛批，如今京華城案再次引起社會的關注，盼司法單位一定要勿枉勿縱，讓操弄監委、官員的貪婪財團現形，讓醜陋的官商勾結、一起拿刀叉吃人肉、強佔市民利益的人伏法，以昭公信。