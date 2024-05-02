5月高股息ETF換股潮來了，由00940（元大台灣價值高息）打頭陣，法人「預估」有18檔剔除，18檔納入，消息曝光後，掀起網友熱議，不少人對長榮恐被換掉大炸鍋，還沒除息是買心酸的嗎，而台企銀可望入選成分股更是讓人滿頭問號。

00940自4月1日掛牌滿一個月，從未站上10元面額，上市當天盤中最高價9.94元，之後一路下探，4月23日最低來到9.26元，今（2）日小跌0.21%，收在9.58元。截至4月26日，00940持有股東人數高達99萬4950人。

法人預測，00940於5月換股，有18檔成分股可能被剔除，包括長榮、鈊象、廣達、亞翔、世界、統一、神達、東陽、大聯大、巨大、中磊、佳世達、上海商銀、神基、帝寶、光陽科、耕興、合勤控。

可能新增入選成分股，包括長榮航、潤泰全、台郡、華南金、天鈺、長榮鋼、台肥、亞泥、洋基工程、元大金、三陽工業、兆豐金、台企銀、國巨、鴻海、第一金、微星、玉山金。

00940成分股可能異動名單曝光，引發PTT股版網友瘋狂討論，「台企銀股息才0.2也納入」、「裡面比較問號的就台企銀吧 哪點符合成長或高殖利率了？」、「金融除了華南 其他都不適合吧」、「選一堆金融內需」、「買鴻海幹嘛」、「有些名單根本來亂的吧」。

還有一票網友質疑剔除名單，「長榮根本還沒除息 要踢是買來心酸的嗎」、「說真的940要不是長榮海撐著 上次回檔千點應該8字頭」、「長榮再差也是五趴 要也是先踢別人吧」、「原來長榮航最近在漲這個」、「長榮最多調降吧 但賣壓也不少就是」。

但也有人覺得其他投信公布00940換股名單怪怪的，「x基預測x大 怎麼不預測一下自己家的==」、「x大會不會跳出來澄清」、「現在丟預測股出來，到時沒納入或沒踢除，法人會負責你的損失嗎？」、「當然是法人先買 然後再出新聞倒呀」、「新增名單內容物也太爛了吧 哪家法人在帶風向啊」、「故意搞臭敵陣940嗎XD」。