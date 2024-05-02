標普全球（S&P Global）編制的HCOB歐元區製造業PMI（採購經理人指數），從3月46.1降至4月45.7，已連續22個月低於景氣榮枯點50大關。因此，儘管工廠願意降價，但需求下滑，歐元區製造業在4月繼續低迷，歐洲企業恐將再次裁員。

荷蘭金融服務業者ING宣布，將買回25億歐元自家股票。ING日前表示，在高利率的推動下，上季業績表現強勁，ING股價一度大漲超過5%。這家荷蘭最大的銀行表示，今年前3個月的淨利息收入為38.3億歐元，雖比去年減少4.7%，但符合預期。ING重申，預估今年總收入，包括淨利息收入、手續費用以及抽成傭金等，可能會略微低於2023年225.8億歐元。

全球最大珠寶製造商Pandora，在自己最大的市場美國地區，市占率不僅增加，且上季銷售金額和獲利預估都優於預期，故調升全年財測目標，股價一度飆升近7%。