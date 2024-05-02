雲品2024年首季自結合併營收7.43億元，季增3.24％、年增達19.3％，連2季改寫新高，主要受惠國旅需求持穩及國際旅客持續回流，挹注住房業務動能，餐飲業務亦受惠新據點加入及旺季宴會接單暢旺，法人看好獲利可望同步改寫新高。

而台北君品酒店續設立義式料理餐廳「雅意」後，宣布攜手西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，將館內原「雲軒西餐廳」重新打造為全球首家聯名的「Ciao by Fratelli Pennisi Macelleria Sicilia」義大利牛排餐酒館，於今（2）日正式開幕。

展望今年宴會市況，雲品總經理丁原偉受訪時坦言，由於結婚對數自14萬降至12萬，且至少有2成新人不辦婚宴，加上主流總桌數降至15～25桌、桌價呈現高低兩極化趨勢，認為整體宴會市場恐出現供過於求狀態，對今年整體市況悲觀看待。

不過，儘管對整體宴會市場悲觀，但丁原偉表示，旗下委託經營事業「君品Collection」憑藉風格化場地和餐飲服務，衝擊相較傳統宴會廳低，仍能維持成長趨勢基本盤，預期今年「君品Collection」對雲品整體獲利貢獻將進一步成長，有望從2成增至3成。

雲品「君品Collection」目前已有12處委託經營據點，目前尚有烏來溫泉民宿「蘇卡利．漫活」、杭州雲品酒店、台南安平宴會物業「宜樂安平」及南投埔里福興溫泉旅宿等4處籌備中。丁原偉透露，本月將再新增3處委託經營據點，增添未來獲利成長動能。

據雲品目前規畫，烏來「蘇卡利．漫活」溫泉別墅預計下半年試營運，杭州雲品酒店、宜樂安平預計分別於2025年、2026年開幕。南投埔里福興溫泉案則已動土，將打造6棟溫泉別墅及1棟餐飲宴會會館，預計2025年底至2026年中完工試營運。

住房方面，丁原偉表示，台北君品酒店首季住房近8成、平均房價約5300元，國際客已大幅回流，其中日本客挹注甚多，日月潭雲品溫泉酒店營運亦可望持穩，配合委託經營據點陸續開業，預期可望使雲品住房及餐飲業績同步維持穩健成長。