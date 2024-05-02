民眾黨主席、前台北市長柯文哲因任內將京華城土地容積率從392％提高為840％，被質疑圖利京華城，另涉北士科土地招標圖利新光人壽等案，民眾近日向台北地檢署告發柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》，北檢上周分「他字案」偵辦，將柯文哲列為被告，北檢檢肅黑金專股檢察官林俊言指揮法務部廉政署北部地區調查組蒐證，檢廉昨(1)日已首度舉行專案會議，並針對當時柯市府處理北士科、京華城2案的部分相關會議紀錄，研商後續偵查作為。

據了解，北檢昨與廉政署北調組、肅貪組、政風業務組等單位舉行專案會議，會中已透過台北市政府政風處取得一批北士科、京華城2案的相關會議紀錄，檢廉將先針對台北市都發局等承辦單位人員進行訪談，再擇日約談柯文哲等人說明。

柯文哲因任內讓京華城土地容積率從392％暴增為840％，被質疑圖利威京集團；還將北投士林科技園區「T17、18」地上權給前民眾黨立委吳欣盈家族「新光人壽」，更拍板「免提投資計畫」，目前各黨市議員已組成調閱小組了解中。

台北地檢署日前接獲民眾告發柯文哲涉犯《貪汙治罪條例》圖利等罪嫌，上周分他字案，將柯列為被告，並指揮廉政署北調組進行偵辦。廉政署北調組已分「廉立案」，已透過台北市政風處調閱京華城、北士科案會議資料。