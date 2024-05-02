股后信驊科技、以及全球頂尖的AI晶片編譯器ONNC供應商Skymizer（台灣發展軟體科技），2日簽約投資高雄，再為高雄半導體產業鏈增添兩大生力軍，未來，高雄先進半導體產業發展量能，將獲更大挹注。

高雄打造南部「半導體S廊帶」，2日下午在高雄市長陳其邁見證之下，信驊科技董事長林鴻明、Skymizer創辦人兼執行長唐文力，分別與高雄經發局長廖泰翔，簽署「南進高雄合作意向書」。

高雄市長陳其邁表示，上任以後，以高雄的工業為基礎，積極引進新興重點產業如半導體、電動車、智慧科技產業，推動南部科技廊帶發展更帶動商業服務業，創造就業機會。

他說，在IC製造具有領先地位的台積電，落腳高雄之後，搭配AI高科技應用的興起，促使半導體產業強化佈局先進製程，相關科技大廠也陸續引進及擴廠投資，高雄半導體產業在既有厚實的封測基礎下，持續向中游製成、上游IC設計端擴張。

陳其邁強調，感謝信驊科技、Skymizer看好高雄，投資高雄，高市府團隊一定盡最大努力，提供企業投資進駐最佳服務。

他表示，為了迎接高科技產業、國際大廠進駐高雄，高市府與中央攜手推動「亞灣2.0」計畫，以七年超過170億元的中央經費資源，挹注推動，打造以IC設計、技術研發、數位內容等智慧科技產業為發展重點的場域，吸引系統整合服務與創新應用等業者，如仁寶、Linker Vision及精誠資訊等業者陸續進駐。

陳其邁指出，全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技、以及全球少數的AI晶片研發公司Skymizer，2日簽約投資高雄，將以高雄為南拓基地，相信高雄半導體生態將如虎添翼、擴大上游產業鏈能量。

信驊科技董事長林鴻明表示，信驊科技為專業IC設計公司，除了全球市佔率第一的伺服器遠端管理晶片（BMC）之外，也多年耕耘360度影像處理技術有成，並以Cupola360全景影像處理器，持續拓展Cupola360全景視覺化管理解決方案，積極打造信驊營運的第二隻腳，創造成長新動能。

林鴻明指出，在IC設計的過程中，方案的落地驗證繁瑣，卻也相當重要，而高雄擁有全台唯一海空雙港，未來，清大、交大也將陸續到高雄設立分部並培育半導體領域人才，在IC產業人才供應方面具相當潛力，未來規劃以高雄作為技術驗證的據點，並與高市府合作，期待相關技術得運用於城市治理。

他說，看好Cupola360全景影像晶片相關技術在高雄交通、觀光、災防、產業運營管理等多元領域，能實地驗證並推動工廠智慧化等，信驊將成為高雄智慧城市的重要夥伴。

Skymizer創辦人暨總經理唐文力指出，Skymizer是台灣唯一以智慧型編譯器的起家的軟體業者，自OPEN AI與生成式AI在2023年爆紅崛起，Skymizer已經投入LLM（大型語言模型）鑽研技術，推出以Transformer模型（神經網路架構）為基礎的矽智財（IP）方案EdgeThought（邊緣思維），所以在軟體堆疊也更有完整的解決方案，能以一站式的產品策略，協助客戶開發所需要的晶片。

唐文力表示，近年先進製程及高等研教資源陸續落腳高雄，使Skymizer有意規劃以高雄為基地，進行設計驗證工作，搭配亞灣區發展，再加上公司原本就有許多北漂員工，看好高雄在亞灣區推動國際型智慧科技解決方案、與創新商業模式驗證，由於高雄發展半導體S廊帶，向AI等高端應用所需的先進製程與技術發展布局，高雄「有人才，好山好水」，的確是適合生活與工作的好選擇。

高雄經發局長廖泰翔表示，為增加企業投資誘因、打造優質環境，高市府除了加速開拓產業用空間與建立相關企業落地後營運補助資源外，產業所需的關鍵人才議題，高市府也持續引進頂尖大學至高雄投入教育人培措施，特別是半導體、AI及永續領域的人才育成，並與各大專院校合作引進科研力量或先進技術，為企業持續補給重要發展動能。

廖泰翔強調，近年高雄科技半導體發展快速，不僅擁有厚實的封裝測試基礎，加上材料設備業者轉型升級，更積極往中游晶圓製造、上游IC設計端招商，包括台積電、華邦電、德商默克、美商英特格、國巨、義隆、穩懋、穎崴、新應材、虹晶科技、強茂、聯亞、三福氣體、住友培科等大廠陸續進駐設廠，2日迎來遠端伺服器管理晶片及AI晶片設計解決方案為營運主體的信驊科技與Skymizer加入，高雄的半導體上游端量能擴大，均衡產業發展生態。