受惠於鋼市景氣回溫，鋼聯今年首季稅後純益1.3億元，年成長52.22％。

主要收入來自集塵灰收集後取得的氧化鋅銷售收入，及客戶廢棄物再利用收入的鋼聯指出，世界鋼鐵協會預期2024-2025年鋼市將持續增長，國內鋼鐵業景氣佳將有助於氧化鋅業務。

對於今年的營運，鋼聯指出，新增多項含鋅廢棄物、有助提升產品產量。另外，氧化鋅加工費今年由274美元降到165美元，三年來最低。這也有利獲利增加。

另外，展望2024年，海外經濟的軟著陸和中國大陸國內製造業的復甦，預期國際鋅價年均價將優於第一季。而市場也預期，今年的鋅價可望逐季攀升。

至於廢棄物處理業務；鋼聯指出，電鍍含鋅脫水污泥已取得通案許可，可收受全台電鍍污泥。焚化飛灰(提供市場更佳去化管道)已取得三家公民營焚化廠標案。

其他熱值廢棄物合作，已有科技廠及營建廠個案審查中。化工廠及輪胎廠已取得個案許可，待變更固定污染源許可。

而100％持股轉投資台鋼的預拌混凝土銷售業務，鋼聯指出，2024混凝土產品預計目標 年產能67,000立方米，今年第一季混凝土銷售已達20,900立方米，季目標達成率144％。