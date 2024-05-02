金馬最佳動畫片《八戒》：決戰未來今（2日）舉辦媒體聯訪，監製湯昇榮與導演邱立偉現身接受訪問，雖不願意透露製作預算，但希望能打破台灣動畫影史3000萬的票房紀錄，也期盼能讓台灣觀眾知道「有台灣動畫的存在」。而該片找來許光漢、劉冠廷、邵雨薇、庾澄慶、庹宗華、鍾欣凌、魏如萱等超強配音卡司，湯昇榮笑說：「他們（配音演員）都是非常幫忙的價錢，我先給他們看東西他們覺得很棒，知道我們想要的成品，是個頂級的狀態，我們打的是企圖，這企圖能讓大家看到我們的決心。」

該片找來許光漢聲演主角「八戒」，湯昇榮說確實第一個邀請的演員就是許光漢，「在《關於我和鬼變成家人的那件事》還沒上映的時候，導演程偉豪邀請我先看片，我沒想到許光漢也能那麼三八，放那麼開，看完之後就決定一定要請他聲演八戒。」很開心許光漢本人也是非常有興趣，邱立偉說：「許光漢當初接到邀約時心是很開放的，他也很想要玩，也自己試了很多聲音的可能性，他連豬鼻子的聲音都有不同的詮釋。」湯昇榮也大讚：「聽到成品時覺得很新鮮，誰會想到找許光漢來聲演八戒，那時候大約配了5天，除了因為是主角戲份比較多之外，他的聲音也會疲勞，所以就有比較久。」

另外，為「孫悟空」配音的哈林庾澄慶則是最後才決定的角色，湯昇榮說「因為他之前做很多孫悟空的東西，我有建議他配牛魔王和孫悟空，最後他當然選孫悟空。」並補充：「他以前配過《玩具總動員》，所以這對他來說很熟悉」，他也大讚配音經驗豐富的庹宗華聲演「牛魔王」一次到位，「他來配的時候正好是《關於鬼》大賣座，這次飾演反派，當配音的時候正好有讓2人隔空對戲，許光漢一聽到庹宗華冷酷無情的低沉嗓音，也有說好恐怖。」

監製湯昇榮（左）與導演邱立偉分享《八戒》：決戰未來製作秘辛。（甲上娛樂提供）

該片的發想起於2017年，邱立偉希望能夠製作關於充滿未來科幻感想像的作品，想做點以往不曾有過、觀眾不曾看過的東西，「因為我們對未來的想像往往比較少」，而製作人湯昇榮當時則正構思描寫未來年代的影集《2049–完美預測》，發現觀眾對於題材想像越來越大，「我們知道觀眾等待我們會交出什麼好的菜單」，希望從《西遊記》這個舊IP當中找新切點。

邱立偉透露，製作《八戒》最難的部分是得讓觀眾明顯看出和日本、美國的動畫片的區別，「整體視覺美學要分開，不能要靠向皮克斯或吉卜力，獨特的美學這部分是很難量化，我覺得台灣的短片很強，但會去思考為什麼變成長片就不一樣，所以視覺上要多做嘗試還得有故事性，但要如何把300人畫出來的動畫統一，這很困難」，其中燒最多經費的部分是角色的表情細節，「其實就是八戒的肢體和表情最燒錢，因為他是貫穿整體的角色」。

而此次電影配音的領班是動畫《烏龍派出所》的阿兩配音員林協忠，至於為何找來全明星陣容來配音？邱立偉解釋，因為想要嘗試新的可能性，過去他與許多專業配音員合作，但對明星來說，配音對他們來說是一種挑戰，觀眾也會有新鮮感。最後，湯昇榮也有感而發地說，像是日本動畫電影《排球少年》、《名偵探柯南》等在台動輒票房破億，「代表動畫是有人口在看的，但為什麼不來看台灣的？希望台灣有一個進來看不會失望的動畫。」

《八戒》：決戰未來將在5月31日上映。