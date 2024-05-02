許多人都有過這樣的經驗，每次買完菜明明都放進冰箱了，怎麼還是容易變黃？對此，專家分享簡單3招延長蔬果保鮮期，包括準備分裝工具、依蔬果特性來保存，以及注意存放溫度和濕度。並提醒，有些水果在成熟時，會釋放大量乙烯，建議放入冰箱前最好密封，以免讓擺放至旁邊的蔬菜加速老化。

農業部在粉專發布影片，邀請主廚溫國智來分享延長蔬果保鮮期的小技巧。首先他表示，應準備好分裝工具，如PE袋、夾鏈袋、保鮮盒、紙巾等，並依照每次習慣的烹調用量分裝。

其次是按照蔬果特性來保存，溫國智說明，若是葉菜類，可先用廚房紙巾或白報紙包裹，根部朝下放入塑膠袋後打結，打結處留一小開口通氣，放入冰箱盡量直立或斜放；而豆菜、果菜類，則先放入保存容器中，配合保濕餐巾紙置於冰箱冷藏。至於不耐低溫的蔬果，如地瓜、馬鈴薯、香蕉等，放置於通風良好的環境即可。

最後是注意存放溫度及濕度，溫國智指出，冰箱冷藏區溫度濕度較低，冰入的蔬果最好進行保濕處理，並包裝保存，例如高麗菜、菠菜、小白菜、青蔥、青花菜、竹筍、毛豆等；而蔬果保存區，由於溫度濕度較高，較適合冰夏季蔬果，如空心菜、莧菜、地瓜葉、龍鬚菜、豇豆、甜椒、扁蒲、成熟後的酪梨等。他並補充，若不確定溫度時，也可放置溫度計測量。

溫國智提醒，某些水果成熟時會釋放大量乙烯，像是蘋果、百香果、印度棗、酪梨、梨子，放入冰箱前最好要密封，以免產生的乙烯讓旁邊的蔬菜老化加快。