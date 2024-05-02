信義房屋堅持企業社會責任，從環境、社會責任到公司治理等均廣受各界肯定。信義房屋秉持「信義立業 止於至善」的理念不斷拓展新的合作服務，因應移動共享服務GoShare正式插旗新竹地區提供服務，信義房屋共襄盛舉綠色盛事，攜手GoShare推出「來信義 GoShare騎乘金大放送」獨家限定活動，凡於活動期間於信義房屋新竹各大分店完成房屋交易流程(房屋交易包含買賣/租賃簽約成交之雙方客戶) 即可獲得騎乘金。

GoShare進駐新竹，即日起至5/31於信義房屋新竹地區各分店完成房屋交易流程，就可獲得GoShare 1000元騎乘金折扣碼，點點手指輸入即可開通使用，但限兌領後90天內使用。信義房屋與GoShare邀請消費者搶先輕鬆享受24小時便捷的騎乘出行。信義房屋以房仲專業服務為核心，持續帶動供應商、社區、客戶共同打造綠色價值鏈，共創永續好生活，成就世界級服務業。

活動說明：

「來信義 GoShare騎乘金大放送」獨家限定活動禮

活動說明：活動期間於信義房屋完成房屋交易流程即可獲得成交禮。

(房屋交易包含買賣/租賃簽約成交之雙方客戶)

信義成交禮活動期間：5/1~5/31

GoShare騎乘金使用期間：兌領後90天內