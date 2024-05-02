64歲綜藝大哥胡瓜先前被傳「獨寵」小44歲的樂天女孩熊霓，雙方皆發聲否認。近日胡瓜又遭週刊爆料，新歡是33歲女星宋羽葤，對此，胡瓜再度親上火線澄清，強調對方「另有男友」，而宋羽葤則在今（2）日發文表示：「我內心感到非常的不舒服與對朋友的抱歉」。

根據《鏡週刊》報導，宋羽葤被指出現在胡瓜的「照顧名單」中，此外，也點出她和《人選之人－造浪者》演員黃浩詠是男女朋友關係，對此，宋羽葤透過經紀人反駁和對方只是上表演課認識朋友，並不是男女朋友。

宋羽葤今（2）日在社群PO文無奈表示：「接二連三的新聞讓我搞不清楚狀況，其中一篇說我的老師朋友是我男友？另一篇說胡瓜大哥又與我有關聯...我內心感到非常的不舒服與對朋友的抱歉，所以在第一時間發了澄清的文字後，才細細的看完全部的新聞，然後越看越不舒服、無奈」。

甚至有網友說是宋羽葤的經紀公司用手段幫我炒流量、買新聞，又說她是為了想要紅才會這樣做，甚至連宋羽葤媽媽也傳訊息責怪她，不諒解她，讓她瞬間覺得自己太不孝順了，難過表示：「我各種情緒交雜，傻眼、驚嚇、害怕、委屈、難過，內心的翻滾跟絞痛不能言喻...一個不知道該說什麼的當下，我選擇先冷靜了一天，才打了這篇文章」，她也對第一時間關心她的朋友表達感謝。