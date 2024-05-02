外送平台「foodpanda」2019年推出雲端超市「熊貓超市」，提供超市商品的外送服務，讓民眾不用再花時間到實體超市消費，不過傳出熊貓超市將停止服務，foodpanda證實，熊貓超市已完成階段性任務，將於5月底終止服務。

近日網路上傳出熊貓超市將收攤的消息，許多民眾發現熊貓超市今（2）日以4、5折進行優惠大清倉。有外送員透露，部分熊貓超市員工收到資遣通知單，另外由於商品大特價，讓不少用戶心動下單導致單量暴增。

foodpand表示，隨著生鮮雜貨外送市場的發展趨於成熟，熊貓超市已完成階段性任務，將於5月底前終止服務。「衷心感謝所有陪伴熊貓超市一路成長的支持者及合作夥伴」。

foodpanda強調，未來將專注於發展美食外送、深化與各生鮮雜貨通路外送合作、強化pandago即時快遞服務以及擴大廣告商務範疇等核心業務。

foodpanda的熊貓超市成立於2019年，是台灣首家以外送為主要通路的雲端超市，其創立初衷在於推動零售通路投入外送服務以擴展市場規模、促進消費者線上訂購生鮮雜貨的習慣，及洞察市場消費趨勢。