每個人的金錢觀都不同，有些人抱持及時行樂的態度，有的人則是認為，儲蓄才有保障。《搜狐網》運勢專欄分享最小氣4星座，他們花錢謹慎又理性，只把錢花在刀口上，希望多存一點錢，生活才有保障，同時又很會理財，老了不怕挨餓受凍。

▎第4名、獅子座

獅子座渴望展現自我魅力與地位，有時又不願意花太多錢，面對昂貴的物質享受，通常會變得精打細算，希望以最少成本獲得最大回報，獅子座的小氣並非源自貪婪，而是自我認同的追求，希望擁有更高的生活品質，不單單是金錢帶來的物質享受。

▎第3名、金牛座

金牛座特質是追求穩定與實用，喜歡舒適的生活，注重物質享受，但並不會奢侈浪費，慎重對待每一塊錢，消費前都會規劃預算，把錢花在有實際價值的事物上，他們希望財務狀況穩定，生活才有保障，因此花費方面相當節制，但願意為家人親友花錢。

▎第2名、摩羯座

摩羯座具備組織與計畫能力，視金錢為成功與穩定的象徵，消費方面追求實用性，理性做出理財規劃，樂於為未來犧牲與投資，透過努力和智慧贏得財富，使財務狀況穩定成長，雖然摩羯座非常小氣，但節省開支的做法為他們帶來穩定生活。

▎第1名、處女座

處女座凡事追求完美，對細節非常敏感，因此在花錢方面，相對顯得有些小氣，金錢觀傾向節流省錢，拿到薪水就馬上存起來，仔細規劃每一筆開銷，只選擇物超所值的東西或方案，他們不僅善於儲蓄，而且理財能力出色，懂得保持經濟穩定與平衡收支。

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