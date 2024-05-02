美國海軍學院（USNI) 報導，拳師號兩棲突擊艦（USS Boxer,LHD-4）的船舵不易在短期內修復，因為加州聖地牙哥海軍基地的乾船塢都有工作，使得拳師號只能派出潛水員，在水下對其進行修復，這也就需要更多的時間。

3月25日，拳師號從聖地牙哥出發，準備前往日本，結果起航10天後，就因機械故障返回聖地牙哥，被發現船舵與軸承出現問題。

美國海軍聲明寫道「問題出在船的右舷舵和軸承系統。一系列檢查和評估確定，水上維修是最有效方式。」也就是說，它需要一個乾船塢。

但聖地牙哥的兩個可容納4.1萬噸的乾船塢，已被2艘軍艦佔用，分別是獨立級瀕海作戰艦奧克蘭號( LCS-24)，以及伯克2A級驅逐艦鍾雲號(USS Chung Hoon ,DDG-93)，使得拳師號沒地方修船。

還有一個想法是，移至奧勒岡州波特蘭市的維戈爾修船廠(Vigor’s ship repair yard)，但是這個方案更麻煩，因為必須拆除船桅杆，才能避通過威拉米特河(Willamette River)的一座橋下。

太平洋艦隊司令史蒂芬•科勒上將(Stephen Koehler)在聽取了美國第三艦隊司令博伊爾中將(Michael Boyle)和海軍水面部隊司令麥克萊恩中將(Brendan McLane)的建議後，決定派出把軍艦固定在水下，再派潛水員從水下修復。

拳師號是胡蜂級登陸艦的4號艦，1995年正式服役，如今已近30年。為了適應新的F-35戰機，以及更新雷達與電子系統，它在2020年開始現代化改造工程，但是2022年完成改造以來，它一直傳出工程問題。同時，它的動力系統並沒有升級，仍然是老式的蒸氣鍋爐式主機，而不是現代的柴油或船用燃氣渦輪機。使得它的維修工作，會比較廢時且麻煩。

美國海軍也正在調查舵故障的根本原因，初步判斷是施工的錯誤，可能是「材料、零件被錯誤安裝」。