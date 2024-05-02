香港明報報導，恒生指數成份股中，66檔漲，13檔下跌，3檔無漲跌。碧桂園服務漲13.07％，收報5.97港幣，是漲幅最大的成份股。中石油跌3.79％，收報7.1港幣，是跌幅最大的成份股。

恒生科技指數成份股中，28檔漲，2檔下跌。漲幅最大的是商湯，收報1.66港幣，漲36.07％。跌幅最大的是同程旅行，收報20.65港幣，跌0.48％。