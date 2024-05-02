北士科T17、18地上權招標爭議，北檢將民眾黨主席、台北市前市長柯文哲列為他字案被告，引發各界議論。對此國民黨台北市議員詹為元2日指出，檢視各家投資者評估北士科之投資金額，T16、T17、T18三塊加起來平均約落在300億元左右，但最後金仁寶集團標到的T16為81.9億元，新光集團的T17、T18這兩塊地加起來才44億元，三塊總和僅126億元，等於是柯文哲變相讓北市府損失了近150億元。

詹為元指出，根據柯文哲市府之前探詢潛在廠商的會議紀錄中，包括中華工程、新光人壽保險、元大建設開發、國巨、康舒科技等十四家公司廠商接洽投標事宜，其中不乏有公司還開過兩次會議，足見感興趣的投標公司不只新光一家。

而檢視各家投資者評估北士科之投資金額，T16、T17、T18三塊加起來平均約落在300億元左右，元利建設與新光醫院甚至估計要到400億元，結果最後柯市府決議三塊地拆開招標。

詹為元說，以此降低投資成本來增強廠商意願尚能理解，但問題是金仁寶集團標到的T16為81.9億元，新光集團的T17、T18這兩塊地加起來才44億元，三塊總和僅126億元，與原本廠商評估的300~400億元相差十萬八千里，連一半都不到，變相損失了近150億元。

詹為元強調，柯文哲市長號稱最有財政紀律，但是這些無法呈現在預算書與決算書上損失的數字，這消失的150億元，台北市民就自認倒楣摸摸鼻子吞下去？如果所有標案最後得標金額都與廠商估計相差一半以上，那到底是市府底標設定出了嚴重問題，還是中間的價差跑去了哪裡？又如果廠商都知道可以用市價的一半來標到，那會不會投標的廠商就不只有新光集團一家而已？