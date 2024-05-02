新北捷運環狀線因0403花蓮大地震嚴重受損，目前預估至少要修繕1年以上，國民黨新北市立委張智倫今針對地震後捷運環狀線受損，詢問工程會有無掌握相關情形。工程會主委吳澤成說，準備在7日請工程會副主委顏久榮邀專家學者到場了解，決定後續修復方向。

花蓮上月發生規模7.2強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間連接梁柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形，目前中和站與板橋站間仍停駛，改以接駁公車疏導人流。

立法院交通委員會今天邀請行政院公共工程委員會、勞動部就「公共工程職業安全衛生改善暨降低職業災害辦理情形」進行專題報告，並備質詢。張智倫質詢時提到，針對403地震後捷運環狀線受損，維修需要1年時間，工程會有無掌握相關情形。

吳澤成指出，現已安排工程會副主委顏久榮於7日邀專家學者現地勘查，推估事故成因有兩種可能，其一是「是否已經達到設計地震力規模強度以上的損壞」，其二是「設計施工時是否有哪裡沒注意到」，兩種情況在修復上會有不同作法。

張智倫指出，目前社會認為環狀線是因鋼樑錯位導致鐵軌斷裂，台北土地技師公會理事長莊均緯、新北捷運局長李政安都提到，可以千斤頂的方式把東西復位。

對此，吳澤成強調，要如何復原，要先看造成的原因為何，不是只有喬正就好，如果是因為原來的設計或施工有需要導正，要先解決，現在趁狀況發生，可以一併檢討。

此外，因應近年公安意外頻傳，勞動部職安署長鄒子廉表示，近年營造業朝大規模、高樓層及深開挖趨勢，墜落風險比其他行業高，而民間工程又比公共工程更嚴重，現已將今年設定為「營造業墜落打擊年」，期盼未來透過提升檢查、裁罰及停工強度有所改善。