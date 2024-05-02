民眾黨主席柯文哲在台北市長任內將京華城土地容積率從560％提高為840％，遭質疑圖利財團，台北地檢署今(2日)將柯文哲列為他字案被告。國民黨台北市議員游淑慧質疑，京華城容積率從392％到560％，是前監委劉德勳啟動調查並糾正郝市府，柯市府接著順勢而為，讓京華城拿到第一個大禮包。而這位監委卸任後，居然巧合到了當事人沈慶京的基金會。當時的監委曾直批劉此舉根本偷天換日太大膽，明顯違反《監察法》。

「一般小市民都更，一坪換一坪都求不到。」游淑慧今(2日)在臉書發文提到，京華城第一次拿到容積大禮包，是從392％到560％！質疑是由一位監委劉德勳啟動調查並糾正郝市府，柯市府接著順勢而為，讓京華城拿到第一個禮包。而這位監委卸任後，居然巧合到了當事人沈慶京的基金會。

游淑慧直呼：「我不知道算是是志同道合還是早就相識？但大人們應該比我們更懂利益衝突和瓜田李下！」

「以下是當年精彩報導，文長慎入。」游淑慧引述《上報》2017年05月15日「內幕：監院自失立場，違規續查京華城案結論大逆轉」報導指出：劉德勳為何對京華城容積率「異常執著」？日前甫出席4日召開監察院內政及少數民族委員會的監委，知道劉德勳在京華城公司召開記者會，就京華城案痛批北市府，當天亦發動對北市府提出質問，忍不住埋怨劉德勳陷他們於不義，如今，又進一步發現劉德勳對京華城案的容積率多少異常執著，明明是接手續查前屆監委已完成調查，只是來不及結案的案件，竟然可以不經《監察法》相關規定程序重新調查後，逕行提出糾正案，將調查結果大逆轉，形同另查新案，直指劉德勳此舉根本是「偷天換日」，「真的太大膽了！」

該報導強調，可議的是，劉德勳只以「陳訴人一再續訴到院」為由就重啟調查，並未完備原陳情人申請覆查程序，且依《監察法》施行細則第34條規定，申請覆查案需正式提委員會同意，且申請覆查案件的覆查委員依規定要至少2人，因此劉德勳堅持調查京華城案，主張與立場明顯和前屆監委的調查結果不同，卻又不循正常途徑，依規定辦理案件覆查重啟新案，明顯違反《監察法》相關規定徒惹爭議。