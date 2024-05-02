晶圓代工龍頭台積電享譽全球，吸引許多人搶破頭想進入，不過近日有一名網友接連收到台積電主動發送的面試邀約，讓他感覺台積電好像很缺人，也好奇這到底是什麼職缺，瞬間引起討論。

鄉民「Superxixai」昨（1）日在PTT八卦板貼出1張圖片，只見他收到台積電的面試邀約，職務是Module Associate Engineer（MAE），且他多日沒回應對方，沒想到台積電再度傳訊通知有面試，讓他好奇喊「好像很缺人一樣，一直問要不要去，阿肥身邊沒有在做這個的人，好奇這是什麼職缺，有沒有相關的八卦？」

不少人看完後透露「做設備的事情，但只領比作業員多一點點的錢，給您參考」、「建廠需要隨時上工扛責任的臨時待命勞工」、「專門輪設備不要的大夜班」、「沒有工程師的薪水，但是要扛工程師的責任」、「專門輪班的助工啊，要錢要命自己選」、「只找年輕肝的職缺，年紀稍大的投也沒用，年輕履歷ok耐操，你沒投HR也直接找，想洗履歷的可以去短幹」。

其他人則說「獻出你的肝臟吧」、「為了你的身心健康著想，快逃」、「我親戚做台積電相關，一陣子身材氣色都沒了，保重」、「可以去看房了，我說的是病房」、「其實贏過外面一堆公司了，只是輪班能否接受，身體扛不扛的住」。