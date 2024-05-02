公視、東森、LINE TV、中天娛樂台共同推出家庭喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季，鍾欣凌、Darren邱凱偉、蘇晏霈1日特別前往板橋慈惠宮乘坐吉普車參與媽祖遶境，製作人陳慧玲2日也帶著鍾欣凌、黃姵嘉、蘇晏霈、丁也恬到宜蘭「珍賀齋」拍攝點利澤簡老街永安宮參拜還願，祈求天上聖母庇佑本周六播出收視開紅盤。

談起參與媽祖遶境宗教盛事，鍾欣凌開心表示，一路上好多熱情的粉絲送他們水果，「切好的芭樂、西瓜，很像參加美食路跑，一直狂吃，也很像坐在副駕駛座的狗狗，一路一直探頭吹風，超開心的」。

邱凱偉（右起）、鍾欣凌、蘇晏霈參與板橋慈惠宮媽祖一起遶境。（公視提供）

《我的婆婆》從第1季就在宜蘭利澤簡拍攝劇中主場景珍賀齋，鍾欣凌表示，拍攝時常受到左鄰右舍的照顧，打擾他們很久，也受到永安宮天上聖母的保佑，2日到永安宮也向天上聖母許願，若公視收視破3將會再度回來還願。

參拜過程中，鍾欣凌心疼黃姵嘉消瘦的臉，提醒她要多吃點，還開玩笑說：「要吃得像我一樣，就會被讓座！」黃姵嘉也笑回：「會努力吃，但要吃到這樣真的有點難耶！」

邱凱偉（右起）、鍾欣凌、蘇晏霈前往板橋慈惠宮拜媽祖並參與遶境。（公視提供）

連續參加兩天參拜團的蘇晏霈表，很感謝觀眾、也很感謝神明的照顧，希望這麼好的戲可以讓更多觀眾因此得到一些心理的慰藉。第一次參與《我的婆婆》團隊宣傳的丁也恬笑說，和這麼歡樂的劇組團隊出團宣傳，心情都跟著好起來，「也想跟著噗嚨共。」

蘇晏霈（左起）、鍾欣凌、黃姵嘉、丁也恬前往宜蘭永安宮向天上聖母拜拜許願祈福。（公視提供）

《我的婆婆》第1季收到全台廣大觀眾的熱烈迴響，第2季將在本周六晚間9點熱烈首播，製作人陳慧玲認為不忘本心、回歸初衷是創作第2季的宗旨，「感謝天上聖母庇佑我們，拍攝期間非常順利，這次正式播出前回來祈願，也很感謝觀眾的支持，在灰濛濛的社會氛圍下，希望這部戲能為觀眾帶來一些歡笑、省思。」也一起祈求震後賑災順利、不要再有大型天災、平安。