一名50多歲辛姓男子趁女友在廚房洗碗時，竟在客廳強吻女友的女兒小花（化名）頸部、左耳、左臉後並撫摸胸部。基隆地院審理時，辛男辯稱，小花是因為不滿他在女友離婚前就跟她交往，故意陷害他，但法官調查辛男才認識女子1個月，「同意交往說」有違常情不予採信；同時，警方也在小花臉上採到辛男唾液，認定觸犯強制猥褻罪判處9月徒刑。

判決指出，辛男於去年1月晚間10時許作客女友家中，當時女友到廚房洗碗，只剩他與女友女兒小花在客廳，辛男竟強吻小花頸部、左耳、左臉等處，還伸手撫摸她胸部。

小花遭猥褻後，急忙躲進廁所，並機警透過手機傳訊息給姐姐協助報案；警方獲報趕抵後，小花才從廁所出來，指控遭辛男強吻其臉、頸與耳朵，還亂摸其胸部。

而警方當晚便在家中，採集小花臉部、頸部與耳朵等處檢體；經與辛男檢體進行比對，確認小花臉部上採到的唾液，就是辛男所留下，檢方據此將辛男依涉犯強制猥褻罪起訴。

法院審理時，辛男辯稱，小花是因為不滿他在女友離婚前，就跟她交往，因此懷恨他，故意陷害他；還說小花臉上的唾液是他在聊天時口水不小心沾到小花身上，想借故脫罪。

判決指出，警方在小花頸部採到辛男的唾液，卻辯稱是聊天時口水沾到小花身上，明顯悖於常情，至於陷害辯解，交往說法，全屬臆測之詞，毫無根據。

判決強調，辛男與小花母親交往，竟罔顧人倫，強吻女友的女兒、與伸手摸小花胸部，對小花身體、心理造成難以抹滅傷害，嚴重破壞社會善良風俗，依強制猥褻罪判處9月徒刑。