台中地檢署去年偵辦一起博弈集團，發現時任台中市刑大大隊長林明佐，與集團過從甚密，疑有洩密之嫌，2日上午指揮廉政署中部調查組、警政署政風室，分別前往刑事局搜索，並到台中市刑大帶回副大隊長及科偵隊長協助調查，台中地檢署表示，持法院核發搜索票，到林明佐辦公處所及住居所進行搜索，目前全案尚在釐清中。

據了解，台中地檢署去年偵辦一宗博弈集團，在帳冊中發現出現林明佐，懷疑他涉嫌洩密，調查期間刑事局也接獲相關檢舉，高層擔心重創警譽，今年初將林明佐調回刑事局警政監職務。

台中地檢署上午會同廉政署，前往刑事局林明佐辦公室及住家執行搜索，另外檢察官也與廉署人員，到台中市刑大調閱相關資料，同時帶回副大隊長陳聖偉及科偵隊長施明志協助調查。

刑事局傍晚聲明表示，本日上午台中地方檢察署率員會同警政署政風室至刑事局執行案件調查，林姓警政監配合台中地檢署調查釐清案情。林員前任職於台中市警局刑事警察大隊長，於2024年1月17日調任刑事局警政監職務後並未參與刑案偵辦。

刑事局強調，辦案秉持鐵面無私原則，將全力配合調查、保全證據；另本於無罪推定及兼顧林員名譽，期能勿枉勿縱，但若有違法絕不寬貸，從重議處。

台中地檢署表示，偵辦前台中市刑大大隊長林明佐涉嫌洩密等案件，由本署檢察官於今天（2日）指揮廉政署中部地區調查組、警政署政風室，依據《刑事訴訟法》及檢察機關實施搜索扣押應行注意事項之規定，知會該機關長官或可為其代表之人員在場後，持台中地方法院核發之搜索票，至被告辦公處所及住居所進行搜索，目前全案尚在釐清中。