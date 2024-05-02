南非當代藝術家威廉．肯特里奇首，曾被美國《時代雜誌》選為最具影響力之百大名人，首度來台的大型個展，匯集藝術家從1980年代至今的90餘件代表作，從早期的炭筆素描到素描投影系列的定格短片，再到實驗影像裝置和編導的舞台劇表演與道具，以及晚近採用水墨炭筆所創作的大幅樹與花，一窺見他的創作軌跡與美學維度。

肯特里奇透過影片遠端傳遞對展覽的祝福：「我的展覽總是有翻譯的元素在其中，不僅是語言還有聯想的翻譯，將自我感受投射在作品之上，並讓『它走向你』與『你帶給它』的組合成為整個作品的全貌。」出生於南非約翰內斯堡，雙親皆為南非人權辯護律師的肯特里奇，自小耳濡目染並長期關注南非種族隔離制度，也成為他的創作核心。

此次在「早期繪畫」系列，精選肯特里奇聚焦於日常生活、城市環境題材的素描，如鮮少曝光的《船上的午宴》和重要代表作《保育人士的舞會》等，融合歐洲場景與非洲元素，並以象徵主義手法來呈現南非種族隔離時期的真實寫照。在「素描投影」系列中，他以素描發展出一套轉譯的語彙，可看出他的素描創作「手工感」，並稱其為「石器時代的電影」。

此次台北市立美術館（北美館）與英國倫敦皇家藝術學院共同策畫的個展，雖是出於倫敦的同名展，但也有數件未在倫敦展出的作品，包括為了紀念第一次世界大戰結束100周年而受委託製作的《頭與荷重》，在台版本又增加了諸多元素。

2019年室內歌劇《等待女先知》的展覽播放版《女先知》，故事以庫邁女先知的神話為靈感，人們將問題寫在樹葉上，女先知也將答案寫在樹葉上，然而一陣風打亂順序，命運仍成為未知數，肯特里奇將這情境轉換到20世紀的辦公室裡，強調了官僚機構的繁文縟節，對人們進行區隔和控管，也是種族隔離的關鍵特徵。