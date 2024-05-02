中央銀行2日公布第一季理監事會議事錄摘要，會中全體理事大致同意升息半碼，僅經濟部長王美花持投下反對票。她在會中強調，電價調漲後，將導致這些廠商製造成本增加，此時再調升利率，廠商資金成本會隨之提高、經營更加困難，因此，不建議調升政策利率。

央行第一季理事會卻做出勇敢決議，將重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，調升後為2％、2.375％及4.25％。央行總裁楊金龍會後強調，升半碼是適當且「合理」的決定，並認為台灣利率向上空間已經有限。

根據央行公布第一季議事錄摘要，僅王美花投下反對票。不過，楊金龍在第一季理監事會後強調，王美花「最後接受」。

王美花強調，今年以來國內服務業呈穩健成長，出口亦呈成長趨勢，尤其AI供應鏈的晶片、伺服器等出口更見暢旺，但並非全部廠商均如此，非AI伺服器及手機等產業的出口不甚理想，台灣製造業呈現兩極化發展。

王美花進一步指出，電價調漲將導致這些廠商製造成本增加，此時央行再調升利率，資金成本也會隨之提高，致使經營將更加困難，因此，不建議調升政策利率。

另有一名理事提到，受惠AI等新興科技運用商機擴展，今年前二月資通與視聽產品出口較上年同期呈倍數成長，但其他產品則均呈負成長。升息主要目的是抑制國內通膨預期心理，但可能會對某些行業造成衝擊，這的確陷入兩難。該理事最終投下升息贊成票。

其餘理事全數贊成升息半碼，主要考量都是擔心電價調漲後，可能帶動新一輪漲價潮並刺激通膨預期。有理事強調，「一旦強烈的通膨預期形成後，就難以壓制」，也有理事說，台灣消費者物價指數（CPI）年增率極可能連三年超過2％。在此情況下，升息半碼有宣示作用，代表央本行重視通膨問題，並希望可抑制通膨預期。

另位理事也贊同政策利率調升半碼，強調市井小民對於物價上漲相當有感，如果升息可以讓物價上漲稍緩，則此政策甚佳。其他理事則提到，升息幅度不宜過高，以避免房東轉嫁、推升房租，升息半碼應屬合宜幅度。

有理事則指出，相較其他主要經濟體，我國實質利率為負值；在經濟成長及勞動市場表現均屬穩健的情況下，升息是正確的決策。