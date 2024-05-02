周律辰分析，目前比特幣價格在5.7萬美元區間震盪，從技術線圖分析，若有守住5.74萬美元，預測今年比特幣牛市高峰10萬美元的價位不變，因為從高點回跌震盪到這個價位都算正常範圍，但若跌破5.74萬美元，則將需要重新預估比特幣走勢。

周律辰認為，樂觀來看，美國第一季GDP增長率放緩可能是因為進出口和庫存拖累，與2022年初相似，在預測經濟衰退後，出現連續六季高於預測趨勢水準的成長，因為公司會因庫存價格疲軟而拋售，再補充庫存；美國的勞動力市場強勁，經濟增長是否趨緩需要時間驗證；3月核心PCE年增率2.8％與PCE物價指數年增率2.7％都符合市場預期且與前值持平，因此現階段只是多給聯準會一些時間做好今年的降息準備。

周律辰提醒，雖然比特幣從去年底就開始脫離美股走勢，但如果發生世界級規模的經濟危機，幣圈也難逃其中，屆時若有炒小幣的投資人記得分批出場、合約長期持有要調高止損線、現貨逢大跌進場。若害怕市場波動、不想持續盯盤，網格交易會是比較合適的投資方式，詳情可參考官方網站說明：https://bitssuecredit.com/2021/04/13/pionex-grid-trading-tutorials/