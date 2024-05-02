美國民主黨州主席協會（ASDC）訪團2日到訪民進黨中央，民進黨代理祕書長楊懿珊表達民進黨也致力於與在野黨理性溝通，進行有建設性的對話合作同時也與許多公民團體保持合作關係，冀盼未來台灣政黨政治能往正確的道路前進。

組織推廣部主任張志豪也強調，不論是國家對國家、政黨對政黨，都需要長期累積互信及互動，如同台美關係存在共同價值和目標，對於台灣內部，執政黨也期盼能夠與在野黨基於國家利益，團結和諧的維持理性溝通的關係，並為國家重要政策的推動一同合作。

訪團由民主黨印地安納州主席舒默(Mike Schmuhl)所率，成員包含民主黨懷俄明州主席巴布托(Joe Barbuto)、民主黨田納西州主席雷蒙(Hendrell Remus)、民主黨佛蒙特州主席吉利登(David Glidden)、民主黨內華達州主席莫芮農(Daniele Moreno)、民主黨科羅拉多州主席馬利柏(Shad Murib)、民主黨南卡羅萊納州主席絲沛恩(Christale Spain)、民主黨羅德島州主席波麗珂(Liz Beretta-Perik)。

民進黨代理秘書長楊懿珊首先歡迎訪團的來訪，表示美國與台灣存有共同民主、人權等價值，近日甫通過的印太補充撥款法案，對於維護印太和平與穩定具有重要意義，期盼未來與美國能有更多的合作與交流，除了強化國防安全之外，同時進一步深化台美關係，也在文化、教育及青年等議題之間能建構更多的互動與相互理解。

楊懿珊也提及民進黨在今年7月也將組成青年黨公職訪團赴美國華府進行交流，非常期待此行除了能建立與美國政府公部門以及相關智庫進行互動交流的基礎之外，也能開拓台灣青年的國際視野。

民進黨台北市黨部主委張茂楠表示，台美享有共同民主價值，台灣在印太戰略中具有關鍵性地位，台海的穩定也牽涉到區域安全，期盼未來美國能持續支持台灣維繫國防實力，台灣也十分期待能與美國繼續建立合作與互動。

而有關於4月3日花蓮大地震，他說，目前政府正對於災民的實際需求積極提供協助，尤其是安置方面上也提供飯店住宿等方案提供相關選擇，中國所提供的組合屋並不符合受災戶迫切的需求。

訪團在此次來訪中表達，支持維護區域安全與和平，美國拜登總統也努力確保國際局勢的穩定，並強化經貿連結關係，對於台灣的政黨政治，訪團則樂見台灣各界在未來能持續建立共識並往正確的方向邁進。