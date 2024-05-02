T1職籃台啤永豐雲豹啦啦隊電豹女「Leopard Girls 電豹女」今（2）日在練舞室彩排，慶永豐雲豹以第二名進入季後賽。隊長小楓領隊帶領筱緹、草莓，笑笑，語萱，雪寶、Jasmine、諺諺、牛奶、馬妹、紹頤、Wendy、Yuki、Nia、瑄瑄一起展現爆汗舞，其中，笑笑先前才跟胡瓜同框吃飯，針對先前胡瓜、丁柔安被傳離婚一事，她則表示：「跟他們吃飯時，互動都很正常。」

笑笑外型甜美，十八般武藝討人喜歡，日前上《小姐不熙娣》的配對單元，被海產瘋狂示愛。下通告後，海產還透過經紀人表達想約會，卻被笑笑發了「好人卡」，「這樣我會約啦啦隊姐妹們一起出遊、吃飯、看電影，一次買單要15位喔。很感謝海產哥欣賞我，有他在的地方總是不冷場」，直言可以從朋友先當起。

笑笑展現一字馬功夫。（想想時間有限公司提供）

談及理想型，笑笑害羞說：「劉以豪吧，我喜歡笑起來好看的」。至於先前她疑被外界認為是胡瓜的「新寵」，笑笑坦言私下相處都很正常，胡瓜、丁柔安感情堅不可摧，「瓜哥對我就像是對女兒啦」，直接駁斥傳聞。

「Leopard Girls 電豹女」成員們一同亮相。（想想時間有限公司提供）

啦啦隊女孩們常在球場展現好身材，偶爾難會遇到不理智的粉絲。雪寶笑說，自己沒有什麼桃花運，卻常常有瘋狂粉絲會跟蹤她回家；至於有無收到包養訊息？雪寶謠頭表示沒有，不過其他成員直呼有經驗，語萱表示，會有人傳「包養」訊息給她，「會用小帳傳訊息，說1個月給5萬，跟他去旅遊」，其他女孩最高曾收過「1個月50萬」的價碼。