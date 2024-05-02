Klook「花蓮商家免抽佣計畫」5月起至9月底，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都能享有訂單免佣金的優惠，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給在地商家。(煙波花蓮太魯閣提供)

403強震重創花蓮地區，不管是自然景觀還是當地企業，都受到不小的衝擊，尤其是花蓮相當仰賴的觀光產業，受到強震的影響，財損難以估計。為支持花蓮旅遊重建，旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook宣布推出為期5個月的「花蓮商家免抽佣計畫」，自今年5月起至9月底，花蓮地區的體驗、行程、包車、飯店和美食商家，都能享有訂單免佣金的優惠，等於旅客支付的費用將直接全額回饋給商家，Klook計劃投入至少300萬元，以實際行動鼓勵旅客回流。

此項免佣金計畫以花蓮在地的體驗、行程、包車、飯店和美食商家為主，Klook既有商家會自動加入此項計畫，欲加入的新商家夥伴，Klook設有專門的「供應商註冊」平台，可通過Klook商家註冊頁面進行登記。除了5個月訂單佣金全免，Klook也將承擔每筆交易訂單中信用卡手續費，確保商家夥伴能獲得最大的經濟支持。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示：「花蓮擁有豐富的自然景觀和原住民文化，一直是吸引台灣及海外旅客的亮點，我們推出『免抽佣計劃』目的在提供當地旅遊商家實際的經濟支持。暑假期間Klook也將陸續上線花蓮行程優惠活動，希望逐步恢復旅客對花蓮旅遊的熱情及信心；此項計畫不僅開放給既有商家夥伴，只要在9月前加入的新合作夥伴也能享有同樣的免佣金優惠。」

旅客也能在品牌官網「花蓮」目的地頁面上，挑選觀光行程、飯店、包車接送、美食品嘗、戶外活動等活動體驗，只要完成下訂且出遊時間在5到9月，即符合免抽佣訂單條件，Klook會將訂單費用全額返回給商家夥伴。